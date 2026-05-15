Danas počinje prijava volontera za Ekspo 2027 u Beogradu

Kompanija Ekspo 2027 saopštila je da danas počinje poslednjih 365 dana do otvaranja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kao i zvanično prijavljivanje volontera za tu manifestaciju.

Foto: Srđan Ilić „Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najvećeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja. Ovo će biti najveći volonterski program do sada organizovan, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijave mogu od sutra da pronađu na zvaničnoj internet