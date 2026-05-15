Počinje zvanično prijavljivanje volontera za Ekspo

Kompanija Ekspo 2027 saopštila je da u petak počinje poslednjih 365 dana do otvaranja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kao i zvanično prijavljivanje volontera za tu manifestaciju. "Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najvećeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja.

Ovo će biti najveći volonterski program do sada organizovan, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu Zapadnog Balkana", navodi se u saopštenju. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijave mogu od petka da pronađu na zvaničnoj internet stranici Ekspa 2027. Na navedenoj internet prezentaciji biće postavljen link ka volonterskoj platformi, gde će budući volonteri moći da se