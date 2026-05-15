Vučićeva izjava: MSP Srbije i Crne Gore u sukobu

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije danas je optužilo crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova da “bez ikakvog stvarnog povoda i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsednika Srbije, zadajući nepotreban udarac međudržavnim odnosima”.

MSP Srbije se oglasilo povodom reakcije MSP Crne Gore na jučerašnju najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da neće prisustvovati proslavi 20. godišnjice obnove crnogrske nezavisnosti jer bi “pljunuo sebi i svom narodu u lice” ako bi učestvovao na “glamuroznoj proslavi otcepljenja”. Crnogorsko Ministarstvo jutros je ocenilo da Vučić nastavlja s retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, dodajući da je “neprihvatljivo i politički neodgovorno da jubilej