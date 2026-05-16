Pentagon sprema novi pakao za Iran?

Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je danas list "Njujork tajms".

Prema navodima lista, američki predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gde je razgovarao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. List je naveo da Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnev", koja je prethodno bila obustavljena nakon proglašenja primirja. Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je pred Kongresom da SAD imaju spremne planove za eskalaciju sukoba ukoliko to bude