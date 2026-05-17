NADA: Dobar rezultat autentične desnice garant pobede

Beta pre 41 minuta

Koalicija Nada poručila je danas da je dobar rezultat autentične desnice garant pobede nad režimom, ali i sistemskih promena neophodnih u državi i društvu. Na zajedničkom sastanku Predsedništava Nove Demokratske stranke Srbije i saveza pod nazivom Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju, utvrđen je plan zajedničkih terenskih aktivnosti u kampanji za parlamentarne izbore.

"Plan podrazumeva održavanje tribina, organizovanje štandova, obilazak domaćinstava i razgovor sa građanima u svim opštinama. Prva naredna tribina biće održana u Zrenjaninu 25. maja", navedeno je saopštenju povodom kampanje, koju je koalicija zvanično juče počela, mada su njeni aktivisti, kako je navedeno, odavno ona terenu.

Saopšteno je da je na zajedničkom sastanku potvrđena politička platforma autentične desnice i poručeno da je koalicija otvorena za širenje ka pojedincima i organizacijama koji dele njena temeljna stanovišta.

Kako je precizirano, ona se zasnivaju - na potrebi čvrste saradnje Srbije sa Evropskom unijom (EU), ali bez članstva, kao i nužnosti postizborne saradnje svih opozicionih subjekata, jer je to jedini način za smenu "izdajničkog, kriminalizovanog i nedemokratskog režima".

Takođe, potvrđena je ekonomska platforma zasnovana na razvoju domaće privrede i poljoprivrede, umesto na zaduživanju i podsticanju stranih investicija što je u temelju ekonomske politike aktuelnog režima koju je potrebno hitno promeniti.

(Beta, 17.05.2026)

