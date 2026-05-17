U Srbiji danas oblačno, kišovito, vetrovito i hladnije

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, dok je na planinama moguć sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde olujne jačine. Najniža temperatura biće od sedam do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Prestanak padavina očekuje se krajem dana. Vreme u Beogradu će danas biti oblačno, kišovito, vetrovito i osetno hladnije. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 10, a najviša oko 13 stepeni.