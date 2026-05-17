Vremenska prognoza 18. maj 2026.

Oblaci koji su doneli padavine premeštaju se na ka Crnom moru. Razvedravalje je počelo na zapadu zemlje. Sutra duži sunčani periodi i priliv toplijeg vazduha sa juga iz Sredozemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 18.05.2026. Ponedeljak: Ujutru iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 19 do 22 stepena. 19.05.2026. Utorak: Malo do umereno oblačno sa