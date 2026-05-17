SZO proglasila epidemiju ebole u DR Kongo i Ugandi

Epidemija ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije

Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 88, uz više od 300 sumnjivih slučajeva povezanih sa zarazom, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO), proglasivši epidemiju u ove dve zemlje za vanrednu javnozdravstvenu situaciju od međunarodng značaja. Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus naveo je na društvenim mrežama da epidemija ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali da postoji visok