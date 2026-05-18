Na današnji dan, 18. maj

Na današnji dan, 18. maja 1954. godine, stupila je na snagu evropska konvencija o ljudskim pravima. 1781 – Španci su u Kusku, u Peruu, pogubili Tupak Amarua II (Tupac), vodju ustanka naroda Inka protiv španske vlasti. 1799 – Umro je francuski dramski pisac Pjer Bomarše (Pierre Beaumarchais), autor komedija „Seviljski berberin“ i „Figarova ženidba“, koje su inspirisale Djoakina Rosinija (Gioacchino Rossini) i Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang, Mozart) da