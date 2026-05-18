Na današnji dan, 18. maj, dogodilo se: 1781. Španci su u Kusku, u Peruu, pogubili Tupak Amarua II (Tupac), vodju ustanka naroda Inka protiv španske vlasti. 1799. Umro je francuski dramski pisac Pjer Bomarše (Pierre Beaumarchais), autor komedija „Seviljski berberin“ i „Figarova ženidba“, koje su inspirisale Djoakina Rosinija (Gioacchino Rossini) i Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang, Mozart) da komponuju istoimene opere. 1800. U Sankt Peterburgu je umro ruski