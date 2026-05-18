Monstrume stvara ovo društvo

Deca veoma dobro razumeju u kakvom svetu žive, mnogo bolje nego što odrasli misle. Vide da se poštuju uspešni, ne nužno dobri, da empatija često postoji samo kao javni performans

Čini mi se da je jedan od najvećih problema savremenog društva to što stalno pokušavamo da pojedinačne pojave posmatramo izdvojeno od sistema vrednosti koji ih proizvodi. Kada se dogodi nešto destruktivno, nasilno ili potpuno neljudsko, mi odmah pokušavamo da pronađemo razlog koji će nas umiriti. Potrebno nam je objašnjenje koje će nas zaštititi od osećaja da je problem mnogo bliži nama nego što mislimo. Zato tražimo patologiju, tražimo poremećaj, tražimo pojedinca