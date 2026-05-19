Uspešan start Lole Radivojević na Rolan Garosu

Srpska teniserka Lola Radivojević uspešno je započela kvalifikacije na Rolan Garosu.

Lola je sa 2:0 (6:3, 6:4) pobedila Lindu Klimovicovu iz Poljske i sada je na dva koraka od glavnog žreba jedinog grend slem turnira na zemlji. U prvom setu Radivojević je uzela dva brejka i sa 6:3 je na kraju slavila. Zatim je povela sa 2:0 u drugom, ali je Poljakinja uzvratila i stigla do 2:2. Opet je Srpskinja uzela brejk za 4:2, ali je opet Linda izjednačila. Ipak, na kraju je u desezom gemu ponovo Lola uzela servis protivnici i završila duel. U drugom kolu će