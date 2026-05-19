Sutra stiže otopljenje, temperature do 25 stepeni

U Srbiji će u sredu, 20. maja biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, uz malu, ponegde i umerenu oblačnost, sa temperaturama od pet do 25 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Na jugu i istoku Srbije biće umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, dok će duvati slab i umeren, severni i severozapadni vetar koji će na istoku zemlje biti povremeno i jak.