Janez Janša nominovan za premijera Slovenije

Predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša predložen je danas za mandatara za sastav nove slovenačke vlade, uz podršku 48 poslanika.

Kandidaturu Janše pored poslanika SDS-a podržali su i poslanici Nove Slovenije (NSi), Slovenske ljudske stranke (SLS), Fokusa, Demokrata Anžea Logara, kao i članovi pokreta Resnica, koji će formalno ostati u opoziciji, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA). Za izbor mandatara potrebno je 46 glasova poslanika, a glasanje bi moglo da se održi najranije u petak, dok bi izbor vlade usledio početkom juna. Janez Janša, koji je rođen 17. septembra 1958. godine,