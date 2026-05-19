Rusija počela trodnevne nuklearne vežbe

Rusija je počela danas trodnevne nuklearne vežbe koje će uključiti lansiarnje balističkih i krstarećih raketa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Tokom vežbi koje uključuju 64.000 vojnika i 7.800 komada vojne opereme vežba se „pripremljenost i upotreba nuklearnih snaga u slučaju agresije“. U manevrima će učestvovati ruske raketne snage, Severna i Pacivička flota, avijacija dugog dometa i jedinice iz Lenjingradske i Centralne vojne oblasti, saopštilo je ministarstvo. Više od 200 raketnih bacača, 140 letelica, 73 brodova i 13 podmorinica uključujući osam strateških nuklearnih podmornica će biti uključene,