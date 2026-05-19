Rusija počela trodnevne nuklearne vežbe

Oružane snage Rusije se će od danas pa do 21. maja, sprovesti vežbu o pripremi i upotrebi nuklearnih snaga pod pretnjom agresije.

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, učestvovaće Strateške raketne snage i dalekometna avijacija, prenosi RIA Novosti. "Od 19. do 21. maja 2026. godine, ruske oružane snage će sprovesti vežbu o pripremi i upotrebi nuklearnih snaga u suočavanju sa agresivnom pretnjom“, navodi se u saopštenju. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da u vežbi učestvuju Strateške raketne snage, Severna i Pacifička flota, Komanda dugometne avijacije i neke snage iz Lenjingradskog i