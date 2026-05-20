Mađar postavio uslov Ukrajini

Mađarski premijer Peter Mađar je izjavio da Ukrajina mora da obezbedi da mađarska manjina uživa ista prava kao i manjine u drugim zemljama EU pre nego što Budimpešta pristane na otvaranje prvog klastera u pretpristupnim pregovorima EU sa Kijevom.

Mađar je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom rekao da je pokrenuo pitanje mađarske manjine u Ukrajini sa Tuskom i istakao da formiranje vlade Tise nudi priliku za otvaranje nove faze u odnosima između Ukrajine i Mađarske. "Poslali smo poruku ukrajinskoj strani, a takođe smo rekli da su počele konsultacije na tehničkom nivou u vezi sa jezičkim, kulturnim i drugim pravima mađarske manjine koja živi u Zakarpatju, kako bi