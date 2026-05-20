Zelenski: Predstavnik Vlade Ukrajine narednih dana radiće u Beogradu

Insajder pre 3 sata  |  FoNet
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o bilateralnim odnosima zemalja i da obojica veruju da bi oni trebalo da budu jaki i da postoji potencijal za njihov razvoj.

Foto: AP Photo/Vadim Ghirda "U narednim danima, imenovani predstavnik Vlade Ukrajine – zamenik premijera za evropske i evroatlantske integracije – radiće u Beogradu. Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući i nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa Srbijom", naveo je Zelenski na društvenoj mreži Iks (X). Prema njegovim rečima, Vučić je govorio o svojoj diplomatskoj agendi za blisku budućnost i dogovorili su se da "ostanu u kontaktu".
