Đere zaustavljen u osmini finala Ženeve

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Ženevi, pošto je u osmini finala posle velike borbe poražen od Francuza Artur Rinderkneša rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 7:6(7:4), 6:1.

Đere je prvi set dobio posle velike borbe - 6:4. Iako je morao da spašava brejk loptu u maratonskom drugom gemu, a potom još dve nekoliko gemova kasnije, uspeo je pred kraj seta da on bude taj koji će prvi oduzeti servis rivalu. Pri rezultatu 4:3 za Đerea, srpski teniser je iskoristio drugu brejk šansu i poveo sa 5:3, a potom i lako rešio set u svoju korist. Drugi set je obilovao brejk šansama na obe strane, ali obojica tenisera su propustila minimum po tri prilike