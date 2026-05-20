U Kraljevu zaplenjen rezani duvan, najavljena prijava protiv D. B.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave Kraljevo postupali su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, protiv D. (1975) iz Kraljeva biće podneta krivična prijava. Policija je pregledom vozila marke „reno“ kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 70,07 kilograma rezanog duvana. Naknadnim pretresom stana i drugih prostorija koje koristi u mestu Adrani kod Kraljeva pronađeno je još 262 kilograma rezanog duvana. U saopštenju se navodi da duvan nije imao dokaz o poreklu ni