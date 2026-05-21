Nemačka predlaže ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u EU

Beta pre 1 sat

Proces proširenja Evropske unije (EU), iako je geopolitička nužnost, predugo traje i zato je potrebno inovativnim rešenjima ubrzati integracije Zapadnog Balkana i Moldavije, dok je za Ukrajinu potrebno pridruženo članstvo Uniji, ocenio je u četvrtak nemački kancelar Fridrih Merc.

U pismu upućenom predsedniku Evropskog Saveta Antoniju Košti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i Nikosu Hristodulidisu, predsedniku Kipra koji predsedava Savetom EU, Merc je istakao da EU treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija mogu da se pridruže EU.
 
"Predlažem da pronađemo inovativna rešenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja", napisao je Merc u pismu koje je uputio 18. maja, a koje je danas objavljeno.
 
Kao primer takvih rešenja naveo je privilegovani pristup jedinstvenom tržištu EU i tešnje veze sa evropskim institucijama u donošenju svakodnevnih odluka.
 
To bi se, naveo je, moglo postići tako što bi se "zemljama Zapadog Balkana dodelio status posmatrača u svim relevantnim institucijama EU, i održavale zajedničke sednica Evropske komisije i Evropskog parlamenta sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o svim pitanjima vezanim direktno za taj region".
 
Postepena integracija bi mogla da se postigne "faznim koracima" koji bi bili osnova za punu integraciju u određene oblasti politike EU i bili praćeni i pojačanom podrškom primeni pravnh tekovina EU u tim oblastima, navodi se u pismu nemačkog kancelara. 
 
"Sve to bi moglo da zemlje kandidate značajno približi EU i da stvori novu ambiciju za realizaciju dodatnih reformi, neophodnih za punopravno članstvo", ocenio je Merc. 
 
Što se Ukrajne tiče, Merc je ocenio da je s obzirom na odbranu Kijeva od ruske agresije jasno da pregovarački proces sa EU neće biti tako skoro završen i da zato EU pomoću "inovativnih rešenja" mora puno brže da deluje.
 
"Zato mislim da treba odmah i bez odlaganja formalno da otvorimo sva pregovaračka poglavlja" sa Ukrajinom, rekao je Merc i predložio da se razmotri njegova ideja "pridruženog članstva".
 
Pojasnio je da bi takav status pridruženog člana značio da Ukrajina može da učestvuje na sastancima Evropskog saveta i Saveta EU, ali bez prava glasa. 
 
(beta/cmg)

(Beta, 21.05.2026)

