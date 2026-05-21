Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Okupljeni su blokirali ulicu Starine Novaka, u kojoj je saobraćaj obustavljen, a policija obezbeđuje skup.Predsednik sindikata "Centar – GSP Beograd" Ivan Banković rekao je za list Danas da je skup organizovan simbolično, na gradsku slavu Spasovdan.

"Branimo GSP i ceo Beograd od otimačine i pljačke koja se zove javno-privatno partnerstvo sa privatnim prevoznikom Strelа iz Obrenovca. Četiri zahteva danas zvanično predajemo, a svakako ćemo ići, ako treba, do vrha države. Ovo je tek prvi korak, jer je Sekretarijat za javni prevoz formalno-pravno raspisao javno-privatno partnerstvo, iako smo svesni toga da se on za to ne pita i da se odluke o ovakvim stvarima donose u nekim drugim centrima moći", kazao je Banković.

Prvi zahtev je, kako je objasnio, da bude obustavljen konkurs javno-privatnog partnerstva sa Strelom dok se ne definišu svi detalji o budućnosti trolejbuskih linija.

"Drugi zahtev se odnosi na pisanu garanciju grada Beograda, dokumentovanu kroz zvanične odluke, da nijedna autobuska ili trolejbuska linija na kojoj sada radi GSP neće biti predata Streli ili bilo kom drugom privatnom prevozniku", kazao je Branković.

Dodao je da se treći i četvrti zahtevi odnose na modernizaciju voznog parka - nabavku najmanje 90 trolejbusa sa autonomijom i 300 novih autobusa koje je gradonačelnik Beograda više puta obećavao u prethodne dve godine.

Predsednik sindikata kaže i da su od poslednjeg skupa ispred Skupštine grada imali samo jedan dolazak savetnika gradonačelnika, Aleksandra Šapića, Gorana Medakovića, u GSP.

Na protest su građane pozvali Sindikat "Centar" – GSP Beograd, Sindikat "Sloga GSP", Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, Udruženje građana "Vratimo trolu 28" i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda.