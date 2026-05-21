Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Beta pre 35 minuta

Nekoliko sindikata zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) Beograd, građani, predstavnici udruženja, ali i studenti, okupili su se danas ispred Sekretarijata za javni prevoz kako bi izrazili nezadovoljstvo trenutnim stanjem u tom preduzeću i planovima gradske vlasti.

Okupljeni su blokirali ulicu Starine Novaka, u kojoj je saobraćaj obustavljen, a policija obezbeđuje skup.Predsednik sindikata "Centar – GSP Beograd" Ivan Banković rekao je za list Danas da je skup organizovan simbolično, na gradsku slavu Spasovdan.

"Branimo GSP i ceo Beograd od otimačine i pljačke koja se zove javno-privatno partnerstvo sa privatnim prevoznikom Strelа iz Obrenovca. Četiri zahteva danas zvanično predajemo, a svakako ćemo ići, ako treba, do vrha države. Ovo je tek prvi korak, jer je Sekretarijat za javni prevoz formalno-pravno raspisao javno-privatno partnerstvo, iako smo svesni toga da se on za to ne pita i da se odluke o ovakvim stvarima donose u nekim drugim centrima moći", kazao je Banković.

Prvi zahtev je, kako je objasnio, da bude obustavljen konkurs javno-privatnog partnerstva sa Strelom dok se ne definišu svi detalji o budućnosti trolejbuskih linija.

"Drugi zahtev se odnosi na pisanu garanciju grada Beograda, dokumentovanu kroz zvanične odluke, da nijedna autobuska ili trolejbuska linija na kojoj sada radi GSP neće biti predata Streli ili bilo kom drugom privatnom prevozniku", kazao je Branković.

Dodao je da se treći i četvrti zahtevi odnose na modernizaciju voznog parka - nabavku najmanje 90 trolejbusa sa autonomijom i 300 novih autobusa koje je gradonačelnik Beograda više puta obećavao u prethodne dve godine.

Predsednik sindikata kaže i da su od poslednjeg skupa ispred Skupštine grada imali samo jedan dolazak savetnika gradonačelnika, Aleksandra Šapića, Gorana Medakovića, u GSP.

Na protest su građane pozvali Sindikat "Centar" – GSP Beograd, Sindikat "Sloga GSP", Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, Udruženje građana "Vratimo trolu 28" i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda.

(Beta, 21.05.2026)

Povezane vesti »

Protest radnika GSP-a: Blokirana raskrsnica kod 27. marta, izneta četiri zahteva

Protest radnika GSP-a: Blokirana raskrsnica kod 27. marta, izneta četiri zahteva

Insajder pre 40 minuta
Protest za spas beogradskog GSP-a

Protest za spas beogradskog GSP-a

Forbes pre 20 minuta
Održan protest za spas GSP-a: Banković pojasnio četiri zahteva zaposlenih (VIDEO)

Održan protest za spas GSP-a: Banković pojasnio četiri zahteva zaposlenih (VIDEO)

Danas pre 10 minuta
Grupa radnika GSP iznela četiri zahteva za bolji i bezbedniji javni gradski prevoz

Grupa radnika GSP iznela četiri zahteva za bolji i bezbedniji javni gradski prevoz

Nova pre 10 minuta
Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Serbian News Media pre 35 minuta
Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Radio sto plus pre 20 minuta
Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Pravo u centar pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPSindikat

Ekonomija, najnovije vesti »

Digitalni potpis nije kraj procesa

Digitalni potpis nije kraj procesa

Forbes pre 25 minuta
Protest radnika GSP-a: Blokirana raskrsnica kod 27. marta, izneta četiri zahteva

Protest radnika GSP-a: Blokirana raskrsnica kod 27. marta, izneta četiri zahteva

Insajder pre 40 minuta
Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Održan protest za spas beogradskog GSP-a

Beta pre 35 minuta
Novčana naknada za nezaposlene - Evo gde možete da podignete novac

Novčana naknada za nezaposlene - Evo gde možete da podignete novac

Kamatica pre 5 minuta
Održan protest za spas GSP-a: Banković pojasnio četiri zahteva zaposlenih (VIDEO)

Održan protest za spas GSP-a: Banković pojasnio četiri zahteva zaposlenih (VIDEO)

Danas pre 10 minuta