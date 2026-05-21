Si Đinping uz čaj razgovarao sa Vladimirom Putinom

Beta pre 25 minuta

Kineski predsednik Si Đinping razgovarao je u Pekingu, uz čaj, sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

"Tokom godina, održavao sam česte razgovore sa predsednikom Putinom i zajedno smo vodili sveobuhvatno strateško partnerstvo i koordinaciju između Kine i Rusije za novu eru, kako bi se nastavilo produbljivanje i postalo praktičnije", rekao je Si Đinping.

Promovisali smo, dodao je, dobrosusedsko prijateljstvo između dve zemlje, kako bi se ono dublje ukorenilo u srcima ljudi, stvorili novu paradigmu odnosa između velikih zemalja zasnovanu na međusobnom poštovanju, pravednosti i pravdi, kao i saradnji u kojoj svi dobijaju.

"Neprekidno smo unosili dragocenu stabilnost u svet pun promena i previranja. Danas smo predsednik Putin i ja postigli novi i važan konsenzus o unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i koordinacije Kine i Rusije. Verujem da će, uz neumorne napore obe strane, odnosi Kine i Rusije nastaviti svoj visokokvalitetan trend razvoja, ostvarujući stalan napredak i dostižući nove visine", naveo je Si.

Putin je rekao da je poseta bila pragmatična, efikasna i plodonosna.

"Predsednik Si Đinping i ja smo razmotrili razvoj odnosa Rusije i Kine, razmenili detaljna mišljenja o širokom spektru tema i razjasnili pravac buduće saradnje između dve zemlje, što je pogodno za osiguravanje da odnosi Rusije i Kine održe snažan zamah razvoja", rekao je Putin.

On je dodao da se Rusija raduje nastavku bliske komunikacije i jačanju strateške koordinacije sa Kinom, dajući nove doprinose svetskom miru i prosperitetu kroz sigurnost i stabilnost rusko-kineskih odnosa.

Si Putin su na sastanku u sredu uveče razmenili mišljenja i o pitanjima kao što je kriza u Ukrajini.

(Beta, 21.05.2026)

Putin završio dvodnevnu posetu Kini: Potpisano više od 40 bilateralnih dokumenata

Euronews pre 4 minuta
Tramp poslao udarnu grupu nosača aviona na obale Kube: „Dokazao svoju borbenu moć širom sveta"

Danas pre 10 minuta
Demokrate pokušavaju da zaustave Trampa: U Senatu podneta rezolucija protiv napada na Kubu

NIN pre 9 minuta
Tramp najavio da će prekršiti 27 godina star protokol. Tajvan spreman „da razgovara", ali Kina preti: „Moguć je sukob!"…

Blic pre 4 minuta
SAD odlučile da uklone Frančesku Albaneze, specijalnu izvestiteljku UN za Palestinu, sa spiska sankcionisanih osoba

Newsmax Balkans pre 10 minuta