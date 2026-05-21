Si Đinping uz čaj razgovarao sa Vladimirom Putinom
Kineski predsednik Si Đinping razgovarao je u Pekingu, uz čaj, sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).
Promovisali smo, dodao je, dobrosusedsko prijateljstvo između dve zemlje, kako bi se ono dublje ukorenilo u srcima ljudi, stvorili novu paradigmu odnosa između velikih zemalja zasnovanu na međusobnom poštovanju, pravednosti i pravdi, kao i saradnji u kojoj svi dobijaju.
"Neprekidno smo unosili dragocenu stabilnost u svet pun promena i previranja. Danas smo predsednik Putin i ja postigli novi i važan konsenzus o unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i koordinacije Kine i Rusije. Verujem da će, uz neumorne napore obe strane, odnosi Kine i Rusije nastaviti svoj visokokvalitetan trend razvoja, ostvarujući stalan napredak i dostižući nove visine", naveo je Si.
Putin je rekao da je poseta bila pragmatična, efikasna i plodonosna.
"Predsednik Si Đinping i ja smo razmotrili razvoj odnosa Rusije i Kine, razmenili detaljna mišljenja o širokom spektru tema i razjasnili pravac buduće saradnje između dve zemlje, što je pogodno za osiguravanje da odnosi Rusije i Kine održe snažan zamah razvoja", rekao je Putin.
On je dodao da se Rusija raduje nastavku bliske komunikacije i jačanju strateške koordinacije sa Kinom, dajući nove doprinose svetskom miru i prosperitetu kroz sigurnost i stabilnost rusko-kineskih odnosa.
Si Putin su na sastanku u sredu uveče razmenili mišljenja i o pitanjima kao što je kriza u Ukrajini.
(Beta, 21.05.2026)