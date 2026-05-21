Putin: Uspešne nuklearne vežbe, ključno da se nastavi poboljšavanje borbene gotovosti

Ključno je da se nastavi poboljšavanje borbene gotovosti strateških i taktičkih nuklearnih snaga i da se dalje razvijaju sve njihove komponente, izjavio je danas r uski predsednik Vladimir Putinaposle manevara koji su počeli u utorak sa Belorusijom, tokom kojih su testirani sistemi za isporuku nuklearnog oružja. "Želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali, pre svega predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, ali i svima koji su učestvovali u ovoj vežbi,