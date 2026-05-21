Vučić danas s ukrajinskom delegacijom koju predvodi potpredsednik Vlade Taras Kačka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, sa početkom u 10 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje. Dolazak Tarasa Kačke u Beograd usledio je dan nakon telefonskog razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, tokom kojeg su razgovarali o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine,