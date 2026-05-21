Promenljivo vreme, smena sunca i oblaka

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a kiša ili kratkotrajni pljuskovi se očekuju uglavnom u brdsko – planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od sedam do 13 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 17, a najviša od 22 do 26. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11, a najviša dnevna oko 25 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za