Proslava Spasovdana: U Starom dvoru obeležena gradska slava

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja – Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja - Časni Pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije.

Časni krst nosiće Andrej Drobnjaković koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u Hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Litija će se kretati od Hrama Vaznesenja Gospodnjeg Ulicom kneza Miloša, a nakon toga i Ulicom kralja Milana, zatim obilazno s desne strane kružnog toka Slavija, pa dalje