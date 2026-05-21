Spasovdanska litija u Beogradu (video)

Grad Beograd svake godine organizuje proslavu Grad Beograd svake godine organizuje proslavu gradske slave, Vaznesenja Gospodnjeg – Spasovdana, a u sklopu obeležavanja i ove godine Spasovdanska litija proći će centralnim gradskim ulicama.

Trasa litije je od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama. Jedino zastajanje će biti na Trgu Slavija, odakle će se svi prisutni uputiti ka Hramu Svetog Save. Na čelu litije prvi put će biti pojas Presvete Bogorodice iz Manastira Vatoped sa Svete Gore. Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve litija će krenuti u 19 časova ispred Vaznesenjske crkve, a njen prenos možete gledati na