Protest studenata u subotu na Slaviji

Bujanovac, Beograd, 22. maj 2026. (foto arhiva) – Studenti sutra u Beogradu organizuju protest pod slogan „Ti i ja, Slavija, jer studenti pobeđuju“, koji će na Trgu Slavija trajati od 18 do 20 časova.

Sudenti su u objavi na Instargramu naveli da će se pre skupa građani okupiti na četiri lokacije, odakle će krenuti ka Slaviji. Okupljanje je predviđeno od 13.00 do 16 časova kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, a od 14.00 do 17.00 kod Pravnog fakulteta, na Autokomandi i na Trgu republike. Na tim lokacijama će do polaska ka Slaviji biti organizovani bazari i akcija štampanja majica. „Ti i ja, Slavija. Vidimo se“, poručili su studenti u pozivu na skup. Oni više od