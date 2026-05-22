Bubašvaba, nova politička zvezda Indije

Indijska politika je dobila neobičnu maskotu. Nije lotos Indijske vladajuće stranke (BJP), niti simbol ruke opozicionog Kongresa. Reč je o bubašvabi, tvrdoglavoj, omraženoj i neustrašivoj, koja je nedavno postala neočekivani, ali prepoznatljivi politički simbol mladih Indijaca na internetu. Insekt je privukao interesovanje posle kontroverznih komentara Surija Kanta, predsednika Vrhovnog suda Indije. On je navodno uporedio nezaposlene mlade koji se okreću