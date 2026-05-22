Plivanje u Tajvanskom moreuzu

Vašington i Peking, rečeno sportskim žargonom, igraju „čekalicu“, te ni ovom prilikom nisu premostili neke od najopasnijih procepa svetske politike. Ako treba suditi po zvaničnim saopštenjima, predsednici Si i Tramp na samitu nisu odlučili ništa epohalno ni o Tajvanu, ni o Iranu, ni o obostranom trgovinskom nezadovoljstvu

Dok je Si Đinping u petak, 15. maja pokazivao Donaldu Trampu krasote Džungnanhaja – državne rezidencije smeštene u nekadašnjoj carskoj bašti – američki predsednik je zaključio da su tamošnje ruže najlepše „koje je iko ikad video“. Kineski lider je odmah velikodušno obećao da će mu poslati semena. Može li se na osnovu toga zaključiti da će u američko-kineskim odnosima „cvetati stotinu cvetova“, prema metafori koju je pre ravno sedamdeset godina, maja 1956, upotrebio