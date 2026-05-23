Eksplozija u rudniku uglja u Kini, 82 poginulih

Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na severu Kine, a više desetina je zaglavljeno, preneli su lokalni mediji.

Agencija Sinhua javila je da je do nesreće došlo sinoć u rudniku uglja Lijušenju u gradu Čangši, kao i da je 247 radnika zaglavljeno pod zemljom, a zatim rano jutros prenela da je osam ljudi poginulo.

Uzrok nesreće se ispituje, prenosi Sinhua, a spasioci traže zaglavljene.

Predsednik Kine Si Đinping pozvao je na sveobuhvatne napore da se nestali i zaglavljeni pronađu i zatražio istragu incidenta, kao i pozivanje na odgovornost.

Severna provincija Šansi je glavna kineska pokrajina za kopanje uglja, a iz nje je prošle godine izvučeno oko 1,3 milijardi tona uglja, što je oko trećine ukupnih zaliha Kine.

(Beta, 23.05.2026)