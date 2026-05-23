U Ćacilendu postavljaju ozvučenje i nove šatore

I u Pionirskiom parku, ispred zgrade Predsedništva Srbije, postavljaju se stolovi, ozvučenje, roštilj, javlja reporterka N1.

Sudeći po ovome, i pristalice vlasti planiraju okupljanje. Pored redara običenih u narandžaste prsluke, prisutna je i Interventna jedinica policije. Duž parka postavljeni su i novi šatori. Saobraćaj na potezu između Skupštine Srbije i Pionirskog parka normalno se odvija. N1 podseća da je predsednik Aleksandar Vučić pozvao svoje pristalice da se „sklone i ne ulaze u sukobe sa studentima u blokadi“, za koje je rekao da su „nasilnici i budale“.