VIDEO: Pogledajte snimke incidenata u Beogradu

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je večeras da je policija privela 23 učesnika nereda u Beogradu do kojih je došlo nakon studentskog skupa na Trgu Slavija.

Na više lokacija u centru Beograda, prvenstveno oko Andrićevog venca i Pionirskog parka, odigrao se snažan sukob demonstranata i policije. Bina na Slaviji sa koje su se tokom skupa studenata obraćali govornici se demontira, a dolazak policijskih snaga na tu lokaciju protekao je bez kontakata sa okupljenima od kojih su mnogi držali podignute ruke. Građani se oko 21.35 razilaze sa ulica, a na pojedinim lokacijama i dalje gore kontejneri. Ranije večeras su policajci u