Građani se razilaze sa Slavije nakon studentkog protesta

Građani se polako razilaze sa beogradskog Trga Slavija nakon završetka studentskog skupa „Ti i ja, Slavija“.

Kako javlja reporter agencije Beta, jedna kolona ljudi je krenula pored Cvetnog trga i Beograđanke i dalje ulicom Kralja Milana, dok deo njih napušta Slaviju kroz Masarikovu ulicu. Tokom prolaska pored zgrade Predsedništva okupljeni su ponovo pravili veliki buku, a čulo se i skandiranje protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Manji broj ljudi od raskrsnice kod Londona sporadično je skretao u ulicu Kneza Miloša ka Pionirskom parku, gde su okupljene pristalice