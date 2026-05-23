Učesnici protesta napali policiju

Učesnici protesta na Slaviji, na koji su pozvali studenti u blokadi, večeras su posle završetka skupa na Slaviji, na više mesta napali pripadnike policije oko Pionirskog parka gađajući ih pirotehničkim sredstvima, kamenicama, flašama i drugim predmetima.

Policija je prvo napadnuta kod Predsedništva Srbije, a potom i u Ulici Kralja Milana kod Londona. Mnogi od učesnika protesta su maskirani maramama i majicama. Policija je pojačala snage, a stigla su i specijalna vozila policije. Velika grupa učesnika protesta je u Ulici Kralja Milana i oni sve vreme gađaju policiju raznim predmetima, a takođe su prevrnuli kontejnere na ulicu. Policija ih je prethodno potisnula od zgrade Predsedništva. U Pionirskom parku je održan