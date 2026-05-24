Vaspenski: Verujem da možemo da dođemo do veoma važne pobede
pre 10 sati
Vaterpolista Radničkog Boris Vapenski rekao je danas da veruje da njegova ekipa može da pobedi Novi Beograd i u drugoj utakmici finala Superlige Srbije ako bude na nivou iz prvog meča. Kragujevčani će pokuštati da naprave novi korak ka tituli prvaka Srbije u drugoj utakmici finalne serije plej-ofa Superlige protiv Novog Beograda, koja je na programu sutra od 20.00 na bazenu „11. April” u Beogradu. Šumadinci su u prvom meču pred svojim navijačima slavili sa 15:10 i