Radnički igra revanš na Novom Beogradu

Vaterpolisti Radničkog pokušaće da naprave novi korak ka tituli prvaka Srbije u drugoj utakmici finalne serije plej-ofa Super lige protiv Novog Beograda, koja je na programu u ponedeljak od 20 časova, na bazenu „11. april“ u Beogradu.

Kragujevčani su u prvom meču pred svojim navijačima slavili rezultatom 15:10 i poveli sa 1:0 u seriji koja se igra na tri pobede, ali u redovima Radničkog nema mesta opuštanju pred gostovanje jednom od najkvalitetnijih timova u Evropi. Jedan od najkorisnijih igrača Radničkog ove sezone, Boris Vapenski, ističe da rezultat iz prve utakmice ne oslikava u potpunosti ono što se dešavalo u bazenu. – Iako rezultat možda deluje ubedljivo, utakmica je bila veoma zahtevna i