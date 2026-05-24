Vučić stigao u Kinu, najavio sastanak sa Si Đinpingom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je jutros da je stigao u Peking, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Vučić je, u objavi na Instagramu, naveo da je sleteo u Kinu sa osećajem „velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku“ u kom, kako tvrdi, predstavlja Srbiju na „najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri“. „Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo“, navodi se u objavi. Vučić je dodao da