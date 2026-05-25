Samo Jokić i SGA 100/100!

Nikola Jokić nastavio je da ispisuje istoriju NBA lige pošto je šesti put u karijeri izabran u idealnu petorku sezone, potvrdivši još jednom status jednog od najboljih košarkaša današnjice.

NBA liga objavila je najbolje petorke sezone neposredno pred četvrtu utakmicu finala Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija, a uz Šeja Gildžes-Aleksandera i Viktora Vembanjamu među odabranima našao se i srpski centar Denver Nagetsa. Prvu petorku čine Gildžes-Aleksander, Vembanjama, Jokić, Luka Dončić i Kejd Kaningem — petorica igrača koji su obeležili sezonu i završili među najboljima u MVP glasanju. Jokiću je ovo šesti izbor u prvu petorku NBA lige i