Pregled berzi: snažan finiš tri akcije, bitcoin beleži pad

Proteklu nedelju na finansijskim tržištima obeležila je mešavina optimizma u vezi sa mogućim mirovnim sporazumom između SAD i Irana (američki predsednik Donald Trump je tokom vikenda saopštio da je sporazum u velikoj meri usaglašen) i zabrinutosti zbog uporne inflacije i viših kamatnih stopa.

Rast na Ljubljanskoj berzi se usporio, dok je bitcoin zabeležio pad. I pored neizvesnosti, tržišta akcija su nastavila rast, dok su se cene nafte kretale oko psihološke granice od 100 dolara po barelu. Američki berzanski indeksi završili su nedelju u plusu: S&P 500 je porastao za 0,88 odsto, Dow Jones za 2,13 odsto, Nasdaq Composite za 0,45 odsto, a Russell 2000 za 2,7 odsto. Dow Jones je u petak dostigao novi rekordni nivo, uz podršku dobrih poslovnih rezultata