Nikola Jokić jednoglasno u idealnom timu NBA lige

Košarkaš Nikola Jokić i zvezda Oklahome Šej Gildžes-Aleksander jednoglasno su izabrani u prvi tim NBA lige za ovu sezonu, pošto su obojica dobili svih 100 glasova novinara i analitičara koji su učestvovali u glasanju.

Uz njih dvojicu, idealnu petorku kompletiraju Viktor Vembanjama iz San Antonija, Luka Dončić iz Los Anđeles Lejkersa i Kejd Kaningem iz Detroita. Vembanjama je dobio 99 glasova za prvi tim i jedan za drugi, dok je Dončić imao 91 glas za prvu i devet za drugu petorku. Kaningem je sakupio 60 glasova za prvi i 38 za drugi tim NBA lige. U drugi tim sezone izabrani su Džejlen Braun iz Bostona, Kavaj Lenard iz Los Anđeles Klipersa, Donovan Mičel iz Klivlenda, Kevin