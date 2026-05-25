Sunčano i toplo do kraja maja: Temperature i do 33 stepena

Vreme će danas u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 26 do 31 stepen, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti može usloviti kratkotrajnu kišu kao veoma retku pojavu u drugom delu dana. Duvaće vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Do kraja maja u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo, a lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka pojava. Maksimalne temperature u utorak i sredu biće od 29 do 33 stepena, a zatim u manjem padu.