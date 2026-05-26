Slučajevi ebole uznemirili hrvatsko susjedstvo

COMO - Na sjeveru Italije, u Lombardiji, zdravstvene vlasti aktivirale su hitne protokole nakon pojave dvaju sumnjivih slučajeva ebole u pokrajini Como. Pod nadzorom su muškarac i žena koji su se prije nešto više od jednog dana vratili iz Ugande, gdje su tri mjeseca radili kao humanitarci

Oboje su razvili simptome povezane s virusom ebole pa su hitno prevezeni u milansku bolnicu Sacco, specijaliziranu za liječenje visokorizičnih zaraznih bolesti. Ondje su podvrgnuti testiranju prema nacionalnim i međunarodnim procedurama, a rezultati se još čekaju, javlja Euronews. Pacijentica iz mjesta Lurate Caccivio i muškarac iz Bulgarograssa imaju visoku temperaturu, mučninu, povraćanje i probavne tegobe. Regionalni ministar socijalne skrbi Lombardije Guido