Zapadna Evropa beleži vrućine neuobičajene za maj

Zapadnu i centralnu Evropu je ove godine neuobičajeno rano zahvatio toplotni talas i visoke temperature su odnele i prve žrtve.

U Francuskoj je zabeleženo sedam smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Portparolka vlade Mod Brežeon je za televiziju TVF1 danas rekla da se radi o najmanje pet slučajeva utapanja, i dva smrtna slučaja na sportskim priredbama, prenela je nemačka agencija dpa. Na zapadu Francuske već je na snazi narandžasti stepen upozorenja i meteorološka služba je najavila temperature do 36 stepeni, a vlada je pozvala sve Francuze da budu oprezni. U tom delu