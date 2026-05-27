SRCE: Bratina postao advokat Informera, medijske fabrike zla

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je javnom podrškom televiziji Informer i njenom glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću, ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina "postao advokat medijske fabrike zla, koja je potpuno u službi očuvanja režima Aleksandra Vučića".

SRCE je u saopštenju optužilo ministra informisanja da "promoviše nasilje i otvoreno staje u odbranu onih koji targetiraju manjinske grupe i političke neistomišljenike".

"Dnevni list i televizija Informer nisu mediji već poligon za brutalno targetiranje, sejanje mržnje i uništavanje života protivnika režima, dok Dragan J. Vučićević i njegovi 'voditelji' svakodnevno truju javni prostor najprizemnijim uvredama", ocenila je stranka.

Dodali su da se ministar informisanja "ni jedan jedini put nije oglasio povodom svakodnevnih napada na nezavisnost medija, kao što su N1, Nova, Danas, Radar i brojnih lokalnih portala ili pretnji i zastrašivanja njihovih novinara".

"Skandalozno je da o slobodi govora morališe neko ko otvoreno zagovara državnu represiju i zločin nad neistomišljenicima. Zato Bratina nije sramota samo za Vladu, već i uvreda za dostojanstvo srpskog naroda. Čovek koji preti omladini, a slavi govor mržnje u medijima, ne sme ni jedan jedini dan da provede na čelu Ministarstva informisanja", stoji u saopštenju stranke SRCE.

Ministar informisanja i telekomunikacija prethodno je u objavi na Instagramu osudio "kontinuirane napade" na televiziju Informer i glavnog urednika tog medija Dragana J. Vučićevića kao "pokušaj gušenja slobode medija i targetiranja svakoga ko se usuđuje da govori drugačije od ideološki podobnih krugova".

Bratina je podržao televiziju Informer i "njeno pravo na slobodan i nesmetan rad, bez političkih pritisaka, pokušaja cenzure i institucionalnog progona".

"Srbija mora ostati zemlja u kojoj će mediji imati pravo da govore slobodno, a ne društvo u kojem će pojedinci iz bivših nevladinih i Šolakovih medijskih struktura određivati šta sme, a šta ne sme da se kaže", naveo je ministar.

(Beta, 27.05.2026)