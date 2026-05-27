SRCE: Bratina postao advokat Informera, medijske fabrike zla

Beta pre 2 sata

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je javnom podrškom televiziji Informer i njenom glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću, ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina "postao advokat medijske fabrike zla, koja je potpuno u službi očuvanja režima Aleksandra Vučića".

SRCE je u saopštenju optužilo ministra informisanja da "promoviše nasilje i otvoreno staje u odbranu onih koji targetiraju manjinske grupe i političke neistomišljenike".

"Dnevni list i televizija Informer nisu mediji već poligon za brutalno targetiranje, sejanje mržnje i uništavanje života protivnika režima, dok Dragan J. Vučićević i njegovi 'voditelji' svakodnevno truju javni prostor najprizemnijim uvredama", ocenila je stranka.

Dodali su da se ministar informisanja "ni jedan jedini put nije oglasio povodom svakodnevnih napada na nezavisnost medija, kao što su N1, Nova, Danas, Radar i brojnih lokalnih portala ili pretnji i zastrašivanja njihovih novinara".

"Skandalozno je da o slobodi govora morališe neko ko otvoreno zagovara državnu represiju i zločin nad neistomišljenicima. Zato Bratina nije sramota samo za Vladu, već i uvreda za dostojanstvo srpskog naroda. Čovek koji preti omladini, a slavi govor mržnje u medijima, ne sme ni jedan jedini dan da provede na čelu Ministarstva informisanja", stoji u saopštenju stranke SRCE.

Ministar informisanja i telekomunikacija prethodno je u objavi na Instagramu osudio "kontinuirane napade" na televiziju Informer i glavnog urednika tog medija Dragana J. Vučićevića kao "pokušaj gušenja slobode medija i targetiranja svakoga ko se usuđuje da govori drugačije od ideološki podobnih krugova".

Bratina je podržao televiziju Informer i "njeno pravo na slobodan i nesmetan rad, bez političkih pritisaka, pokušaja cenzure i institucionalnog progona".

"Srbija mora ostati zemlja u kojoj će mediji imati pravo da govore slobodno, a ne društvo u kojem će pojedinci iz bivših nevladinih i Šolakovih medijskih struktura određivati šta sme, a šta ne sme da se kaže", naveo je ministar.

(Beta, 27.05.2026)

Povezane vesti »

Bratina: Puna podrška TV Informer i njenom pravu na slobodan rad bez političkih pritisaka

Bratina: Puna podrška TV Informer i njenom pravu na slobodan rad bez političkih pritisaka

Beta pre 2 sata
Bratina osuđuje napade na Vučićevića: "Antonijević svet posmatra razrokim očima"

Bratina osuđuje napade na Vučićevića: "Antonijević svet posmatra razrokim očima"

Radio 021 pre 1 sat
Ministar informisanja Boris Bratina u ulozi advokata Dragana J. Vučićevića: "Nikada nije izgovorio uvrede na račun Roma, niti…

Ministar informisanja Boris Bratina u ulozi advokata Dragana J. Vučićevića: "Nikada nije izgovorio uvrede na račun Roma, niti širio govor mržnje"

Nova pre 2 sata
SRCE: „Bratina stao u odbranu Informera i nije reagovao na napade na nezavisne medije“

SRCE: „Bratina stao u odbranu Informera i nije reagovao na napade na nezavisne medije“

Serbian News Media pre 2 sata
Bratina: Puna podrška TV Informer i njenom pravu na slobodan rad bez političkih pritisaka

Bratina: Puna podrška TV Informer i njenom pravu na slobodan rad bez političkih pritisaka

Serbian News Media pre 2 sata
SRCE: Bratina postao advokat Informera, medijske fabrike zla

SRCE: Bratina postao advokat Informera, medijske fabrike zla

Radio sto plus pre 2 sata
SRCE: Bratina postao advokat Informera, medijske fabrike zla

SRCE: Bratina postao advokat Informera, medijske fabrike zla

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBoris Bratina

Društvo, najnovije vesti »

Ko je Vesna Bjegović Mikanović, “nepodobna” kandidatkinja za dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu?

Ko je Vesna Bjegović Mikanović, “nepodobna” kandidatkinja za dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu?

Danas pre 16 minuta
Studenti u blokadi: Naše kolege napadnute prošle srede na Novom Beogradu

Studenti u blokadi: Naše kolege napadnute prošle srede na Novom Beogradu

Danas pre 6 minuta
Loša predstava zlog režisera

Loša predstava zlog režisera

Danas pre 21 minuta
„She Goes First“: Ženski tim sa Balkana ide na jedan od najviših vrhova sveta

„She Goes First“: Ženski tim sa Balkana ide na jedan od najviših vrhova sveta

Danas pre 31 minuta
Za uspešan brak nije dovoljna samo ljubav

Za uspešan brak nije dovoljna samo ljubav

RTV pre 16 minuta