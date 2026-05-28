Vučić u Šangaju razgovarao sa visokim zvaničnikom Kine

Beta pre 2 sata

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas,  poslednjeg dana posete Kini, obišao je u Šangaju muzej i razgovarao sa visokim funkcionerom Komunističke partije Kine Čen Điningom kome je zahvalio na veličanstvenom dočeku i preneo mu da je počastvovan što ima priliku da nauči mnogo o istoriji i napretku Kine.

"Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu", napisao je Vučić na svom Instagram profilu o sastanku sa Čen Điningom, članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine.

Vučić je istakao značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost Srbije da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama.

Pozvao je Čen Đininga da poseti Beograd kako bi se dodatno učvrstile veze između Šangaja i Beograda i "otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti".

Vučić je u Šangaju obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, navodeći na Instagramu da je to "mesto na kojem su pre više od jednog veka postavljeni temelji savremene Kine, danas jedne od najmoćnijih i najuspešnijih zemalja sveta".

Rekao je da je na njega poseban utisak ostavila činjenica da ova zemlja sa velikim uvažavanjem čuva mesta svoje istorije, jer narod koji zna odakle je krenuo mnogo sigurnije zna i kuda ide.

"Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom. Nastavićemo da razvijamo naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo još snažnije veze za budućnost naših građana", napisao je Vučić.

 

Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Šangaju, tokom zvanične posete Kini, sa predstavnicima više kompanija.

 

Vučić je na svom nalogu da društvenoj mreži Instagram objavio da se sastao sa predstavnicima vojne kompanije Norinko (Norinco), avio kompanije Avik (AVIC), Kineske korporacije za aero nauku i tehnologiju (CASC) i informaciono-komunikacione kompanije CETC.

 

"Nastavićemo da ulažemo u modernizaciju, nove tehnologije i znanje, jer samo ozbiljna, odgovorna i dobro opremljena zemlja može da sačuva mir i stabilnost u vremenima koja dolaze", napisao je Vučić u objavi.

 

Dodao je da Srbija želi da "ide u korak sa najmodernijim i najsavremenijim zemljama sveta" i da ulaže u tehnologije koje mogu da osiguraju veću sigurnost i efikasnost, da bi mogla da "bude garant stabilnosti i pouzdan partner u očuvanju mira".

(Beta, 28.05.2026)

Povezane vesti »

(Foto) Peti dan posete Vučića Kini: Predsednik sa gigantima namenske industrije, niz aktivnosti od jutros: "Srbija je ponosna…

(Foto) Peti dan posete Vučića Kini: Predsednik sa gigantima namenske industrije, niz aktivnosti od jutros: "Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom"

Blic pre 1 sat
Vučić: Srbija ode u nebesa kada se naprave roboti

Vučić: Srbija ode u nebesa kada se naprave roboti

Danas pre 51 minuta
Vučić: Veoma sam zadovoljan razgovorima s predstavnicima kineske vojne industrije, poseta uspešna i u ekonomskom smislu

Vučić: Veoma sam zadovoljan razgovorima s predstavnicima kineske vojne industrije, poseta uspešna i u ekonomskom smislu

Insajder pre 1 sat
Vučić iz Šangaja: Poseta Kini u ekonomskom smislu za Srbiju izuzetno uspešna

Vučić iz Šangaja: Poseta Kini u ekonomskom smislu za Srbiju izuzetno uspešna

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić u Šangaju: Zadovoljan sam posetom Kini, postignuti važni dogovori za dobrobit oba naroda

Vučić u Šangaju: Zadovoljan sam posetom Kini, postignuti važni dogovori za dobrobit oba naroda

RTS pre 1 sat
Vučić iz Šangaja: Poseta Kini u ekonomskom smislu za Srbiju izuzetno uspešna

Vučić iz Šangaja: Poseta Kini u ekonomskom smislu za Srbiju izuzetno uspešna

Radio sto plus pre 1 sat
Vučić: Ponosan na sve što smo postigli u Kini, za pet dana sastanci sa 29 kompanija

Vučić: Ponosan na sve što smo postigli u Kini, za pet dana sastanci sa 29 kompanija

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićŠangajKinaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Srpska lista počela predizbornu kampanju u Žitkovcu, Milović: Sačuvajmo Srbe na Kosovu i Metohiji

Srpska lista počela predizbornu kampanju u Žitkovcu, Milović: Sačuvajmo Srbe na Kosovu i Metohiji

RTV pre 2 minuta
Srpska lista počela predizbornu kampanju u Žitkovcu, Milović: Sačuvajmo Srbe na KiM

Srpska lista počela predizbornu kampanju u Žitkovcu, Milović: Sačuvajmo Srbe na KiM

Euronews pre 1 minut
Predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca ove godine

Predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca ove godine

RTS pre 2 minuta
"Jedno srce, jedan narod, jedna lista"; Srpska lista počela predizbornu kampanju u Žitkovcu FOTO

"Jedno srce, jedan narod, jedna lista"; Srpska lista počela predizbornu kampanju u Žitkovcu FOTO

B92 pre 2 minuta
Vučić o Samitu EU: U Tivat idem, jer me je zvala Ursula fon der Lajen

Vučić o Samitu EU: U Tivat idem, jer me je zvala Ursula fon der Lajen

Insajder pre 1 sat