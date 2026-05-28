Kakvo nas vreme očekuje danas

U Srbiji će danas prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutro i pre podne izmestiti na jug zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Severozapadni vetar biće u pojačanju, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, dok će temperature biti od 12 do 29 stepeni.U Beogradu će nakon promenljivog jutra uz kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak u toku dana biti sunčano uz umeren do pojačan severozapadni vetar, sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni. Do kraja maja zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturama do 29 stepeni, dok se od početka juna očekuje promenljivo i nestabilnije