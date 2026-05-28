Dubai je drugi finalista ABA lige

Košarkaši Dubaija plasirali su se u finale ABA lige posle pobede u trećoj utakmici polufinalne serije nad ekipom Budućnosti.

Dubai je na svom terenu slavio sa 103:7, čime je ostvario drugi trijumf i obezbedio prolaz u finale gde će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio Dubai ka pobedi sa 20 poena, po 13 su dali Mfiondu Kabengele i Bruno Kaboklo, a Dvejn Bejkon 12. Aleksa Avramović je dao tri poena za 16 i po minuta, Nemanja Dangubić nije ulazio u igru, dok je Filip Petrušev i dalje van stroja zbog povrede. Kevin Jogi Ferel je bio najefikasniji u Budućnosti sa 17 poena,