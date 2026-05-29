Ministarstvo odbrane: Vojska Srbije snabdeva Čačak vodom

Beta pre 54 minuta

Vojska Srbije od četvrtka uveče angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka, koji se suočavaju sa nestašicom pijaće vode zbog kvara na regionalnom sistemu "Rzav", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Pripadnici Vojske Srbije su već nekoliko dana angažovani u Čačku i Gornjem Milanovcu sa auto-cisternama za vodu, a juče je na teren upućen dodatni broj cisterni, kao i sudovi većeg kapaciteta i rezervoari za vodu", naveli su oni.

Kako su kazali, pripadnici vojske raspoređeni su u opštoj bolnici i na više punktova u Čačku, gde u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim službama rade na dopremanju i distribuciji vode građanima.

Dodali su da će vojska uputiti auto-cisternu sa pijaćom vodom i u opštinu Lučane i da će na terenu ostati dok se ne stabilizuje redovno snabdevanje vodom, a u slučaju potrebe biće angažovane i dodatne snage.

"Vojska Srbije ostaje spremna da, kao i uvek do sada, pomogne građanima i u skladu sa raspoložvim kapacitetima, angažuje svoje snage i sredstva kada je to najpotrebnije, bilo da je reč o vodosnabdevanju ili otklanju posledica prirodnih nepogoda i drugih nesreća", piše u saopštenju.

(Beta, 29.05.2026)

